Spinelli e fucile, denunciato giovane di Malnate

La notte scorsa i carabinieri della stazione di Malnate nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Varese un 19enne operaio di Malnate, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo.

In particolare, i militari hanno proceduto al controllo del giovane operaio mentre

transitava nel centro della cittadina alla guida di un’autovettura Fiat Doblò a lui in uso.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, lo stesso è stato trovato in possesso di una carabina calibro 22, riposta all’interno del bagagliaio sprovvista di munizioni e non denunciata all’Autorità di Pubblica Sicurezza, che veniva sottoposta a sequestro dai Carabinieri.

Il 19enne è stato inoltre sorpreso con 0,5 grammi di sostanza stupefacente, marijuana, per la quale è stato segnalato alla locale Prefettura – U.T.G. quale assuntore di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente di guida.