Strada Marchirolo-Ardena: approvato e finanziato il progetto, sarà pronta entro fine anno

Buone notizie per gli abitanti di Ardena, la frazione montana di Brusimpiano. La ricostruzione della strada Marchirolo-Ardena nei due punti crollati sul territorio di Lavena Ponte Tresa, in occasione dell’alluvione del 7 giugno scorso, negli ultimi giorni ha fatto due significativi passi avanti.

Galleria fotografica Chiusa la Ardena - Marchirolo 4 di 6

Lunedì 5 ottobre il progetto ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie a livello urbanistico, forestale, idrogeologico ed idraulico nella conferenza dei servizi convocata dalla Comunità montana del Piambello, che nella seduta della Giunta del 6 ottobre ha approvato pertanto il progetto definitivo ed esecutivo predisposto dall’ingegner Maurizio Giroldi, per un ammontare di 165.000 euro, finanziati dalla Comunità montana mediante utilizzo dei fondi concessi dal Bim, il Bacino imbrifero montano del Ticino.

«È stato sin qui un gioco di squadra condotto in collaborazione tra Comunità montana, Comuni di Brusimpiano, Lavena Ponte Tresa, Cadegliano Viconago e Marchirolo, oltre naturalmente al Bim Ticino – spiegano i vertci della Comunità montana del Piambello – Ora ci sono tutte le condizioni per procedere all’affidamento urgente dei lavori che consentano la riapertura della strada entro la fine dell’anno».

Si tratterà di ricostruire la struttura della strada crollata in due punti mediante micropali fondazionali e conseguentemente la sovrastruttura, in modo da poter restituire a tutta la cittadinanza della valle l’utilizzo in sicurezza di questa importante e strategica arteria di collegamento stradale, collocata a metà del versante montano.

Fabio Zucconelli, sindaco di Brusimpiano, può tirare un sospiro di sollievo, insieme agli abitanti della frazione di Ardena: «Esprimo viva soddisfazione e ringrazio la Comunità montana del Piambello per l’interessamento, quel tratto di strada è di vitale importanza per gli abitanti di Ardena».