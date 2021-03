Riapre lunedì 22 marzo la strada che collega Ardena a Marchirolo

Riaprirà tra pochi giorni la strada che collega Ardena a Marchirolo.

Il sindaco di Cadegliano Viconago, Arnaldo Tordi, capo consorzio dei comuni interessati dalla strada consortile, ha annunciato che da lunedì 22 marzo la strada sarà nuovamente percorribile.

«Sono i corso gli ultimi interventi per la messa in sicurezza della circolazione veicolare – dice Tordi – poi si potrà finalmente riaprire al traffico». Nel pomeriggio, o al massimo domani, il sindaco effettuerà l’ultimo sopralluogo per definire con i tecnici il via libera alla riapertura: «Si stanno finendo gli ultimi lavori del guard rail posato sul territorio di Cadegliano Viconago ed è prevista la posa di uno strato di asfalto provvisorio. La strada potrebbe riaprire anche prima, ma sicuramente per lunedì si potrà passare».

La strada consortile è chiusa dal 7 giugno dell’anno scorso, quando il nubifragio che colpì con violenza tutta la zona, tra i tanti danni causò il cedimento della strada che collega la frazione di Brusimpiano con Marchirolo.

La riapertura della strada era attesa da un paio di mesi. Secondo il cronoprogramma stilato al momento della progettazione esecutiva, l’opera doveva essere conclusa entro la fine dell’anno, ma per i 160 abitanti della frazione l’attesa è stata un po’ più lunga del previsto.

L’intervento, per un importo complessivo di circa 232.000 euro, è stato finanziato per 165.000 euro dalla Comunità montana del Piambello con fondi concessi dal Bim, il Bacino imbrifero montano del Ticino, e per 67.000 euro dal Comune di Cadegliano Viconago, sempre con fondi concessi dal Bim attraverso la comunità montana.

«Voglio ringraziare la Comunità montana e il presidente Paolo Sartorio per la velocità con cui sono stati reperiti i finanziamenti e si è dato il via al cantiere – conclude Tordi – Per gli abitanti di Ardena in particolare la strada è un collegamento essenziale, ed era importante intervenire il più in fretta possibile. Ora vediamo se riusciamo a trovare i fondi per effettuare altri interventi importanti per la messa in sicurezza di tutto il tratto».