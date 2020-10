Tamponi veloci agli studenti: postazioni anche a Cittiglio e Tradate

Il Centro Tamponi dell’Ospedale di Circolo di Varese, situato nella palazzina affacciata su viale Borri, non sarà più l’unico punto di riferimento per chi deve sottoporsi a tampone naso-faringeo per la ricerca di anticorpi anti-Covid.

Dal prossimo 7 ottobre, infatti, sarà operativo il Punto Tamponi dell’Ospedale di Cittiglio e dal 12 ottobre quello dell’Ospedale di Tradate.



Tutti e tre i Centri Tampone dell’ASST Sette Laghi saranno accessibili per i bambini, i ragazzi e il personale scolastico che si presentino muniti di autocertificazione da lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 13.00.



Fondamentale per chi accede direttamente è il rispetto della fascia oraria indicata. In questo modo sarà possibile ricevere l’esito del tampone entro le 23.00 del giorno stesso sul proprio Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE).

A questo proposito, si ricorda che la consultazione del FSE è possibile dotandosi di un’identità SPID oppure facendosi rilasciare le credenziali OTP in uno dei nostri sportelli.