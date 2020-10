Un albero di mele per i ragazzi che aiutano l’Alveare di Buguggiate

Un albero di mele per i ragazzi del Cfpil, il centro di formazione professionale ed inserimento lavorativo, che collaborano con l’Alveare onlus di Buguggiate. Un gesto simbolico per ringraziare questi ragazzi e spronarli ad essere positivi anche in questo momento di difficoltà.

La consegna del melo, nella sede del Cfpil, di via Monte Generoso, è avvenuta questa mattina, venerdì 30 ottobre. Ad “affidare” l’albero ai ragazzi la presidentessa della Onlus di Buguggiate Ilaria Mai: «Questi giovani collaborano con noi da diverso tempo – spiega Ilaria Mai – Un gruppo ci aiuta nella raccolta e suddivisone dei tappi di bottiglie di plastica che poi vengono riutilizzati per la creazione di nuovi oggetti, mentre un altro gruppo è impegnato nella lavorazione delle anime delle rocchette da tessitura. Srotalano quel che resta del filo e lo rendono disponibile per nuove lavorazioni.

Sono trenta ragazzi in tutto, molti attivi nei progetti di tutela ambientale, rispetto dell’ambiente e riduzione di Co2. Per questo – continua la presidentessa dell’Alveare – abbiamo pensato di regalare loro un albero. Primo perché i frutti arriveranno ad ottobre e quindi, quando i ragazzi torneranno a scuola, potranno vedere ed assaporare il frutto del loro albero, secondo perché la pianta in questo momento un po’ ci rappresenta: come un essere umano ha bisogno di cure e di attenzione per crescere e dare buoni frutti. E’ stato bello vederli sorridere».

Il Cfpil è nato per volere della provincia di Varese ed opera da trent’anni con un’utenza disabile intellettiva fisica sensoriale e promuove relazioni con il sistema sociale scolastico produttivo ed istituzionale del territorio per la definizione e la realizzazione di progetti formativi. In questo modo contribuisce a diffondere il principio della diversità come risorsa individuale e lo sviluppo di una rispettosa “cultura della diversità”.