Una guida racconta il Devoto Cammino dei Sacri Monti

Una guida dedicata ai Sacri Monti lombardi e piemontesi.

“Il Devoto cammino dei Sacri Monti” è il titolo del volume, curato da Franco Grosso, esperto di promozione del territorio e da Renata Lodari, esperta di giardini storici, che sarà presentato al pubblico sabato 17 ottobre, alle 11, alla sede comunale di palazzo Bossi di Orta San Giulio.

La guida individua e descrive un percorso di collegamento fra i nove Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia, un sito Unesco tra i più articolati e complessi d’Europa.

La ricca pubblicazione si inserisce nel contesto del turismo lento, in questo caso così intimamente legato anche alla dimensione spirituale dei complessi religiosi più importanti del Nord d’Italia per la loro composita valenza di arte, natura, paesaggio e devozione.

L’intero itinerario si sviluppa su oltre 700 chilometri, tra vie di montagna, di pianura, costeggiando laghi e fiumi, tra filari di vite e campi di riso, intersecandosi con le antiche e famose vie medievali di collegamento, come la via Francigena, il Cammino di San Bernardo, la Via Francisca, la Via Francigena Renana e altre per la presentazione è d’obbligo la prenotazione a e-mail info@sacri-monti.com – tel. 344 3481148