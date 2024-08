Arrestato spacciatore di 59 anni dai carabinieri di Domodossola

I carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno arrestato nel pomeriggio di ieri un 59enne residente in Ossola subito dopo la cessione di una dose di stupefacenti ad un giovane. Ai militari della Compagnia di Domodossola, infatti, erano giunte voci di un discreto giro di spaccio nell’abitazione di un soggetto, già noto alle forze dell’ordine, residente in un comune della Val Vigezzo, così nel pomeriggio di ieri alcune pattuglie, anche in abiti civili, si sono posizionate nelle immediate vicinanze dell’abitazione.

Non hanno dovuto attendere molto che hanno visto arrivare un veicolo il cui conducente nel giro di pochissimi minuti è sceso, entrato nell’abitazione e subito è risalito in auto lasciando il luogo. A questo punto una pattuglia di carabinieri ha bloccato l’auto del presunto acquirente rinvenendo e sequestrando 4 grammi di hascisc, che il giovane ha subito ammesso di aver appena acquistato nell’abitazione, pagando la somma di 40 euro.

Avuta conferma dello spaccio gli altri carabinieri sono saliti nell’appartamento del 59enne dove hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 120 grammi della medesima sostanza, suddivisi in 15 involucri. Inoltre i militari rinvenivano anche le due banconote da 20 euro provento dello spaccio appena avvenuto.

Stante il riscontro della cessione dello stupefacente nei confronti del giovane, nonché il sequestro di una cospicua quantità di sostanza, l’uomo è stato dichiarato in arresto per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo le formalità, lo stesso è rimasto ristretto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna, mentre il giovane acquirente è stato segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore con il conseguente ritiro della patente di guida.