Vandali a Gallarate, tagliate le gomme alle auto nel quartiere Ronchi

Un episodio di vandalismo anomalo, a Gallarate, nel quartiere residenziale dei Ronchi: nella notte tra domenica e lunedì ignoti se la sono presa con le auto in sosta in via delle Rose, vicino alla casa di riposo 3SG-Camelot.

Una mezza dozzina le auto prese di mira, parcheggiate sul lato sinistro della via, a cui sono state bucate le gomme. Non è certo un atto da ragazzini ubriachi (quantomeno ci vuole un coltello) ed è curioso avvenga in un quartiere residenziale, normalmente esente da problemi particolari.

Ci sono l’asilo e la casa di riposo – quest’ultima con ampio parcheggio interno – ma salvo che in pochi momenti della giornata (la foto è d’archivio) non c’è neppure un particolare problema di sosta in strada.

Alcune delle persone coinvolte hanno fatto denuncia o la presenteranno ai carabinieri di Gallarate.