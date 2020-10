Varese, rinviati i primi due concerti della stagione musicale comunale

I primi due concerti della Stagione musicale comunale 2020/2021, previsti per il 25 ottobre e l’8 novembre, sono stati rinviati a causa dell’emergenza sanitaria. In base poi all’evolversi della situazione verrà presa una decisione per le date successive al 29 novembre.

«È una grande sofferenza dover rinviare uno dei momenti culturali più importanti di Varese – spiegano il sindaco Davide Galimberti e il direttore artistico della rassegna Fabio Sartorelli – ma in questo momento, anche sulla base dei contagi nella nostra provincia è un atto di responsabilità che siamo costretti a fare. Ci auguriamo di poter riprendere al più presto con la stagione musicale varesina».