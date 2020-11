Stato di agitazione alla SDA di Gazzada

I lavoratori della SDA di Gazzada Schianno hanno manifestato questa mattina – martedì 17 – all’esterno della sede locale della grande azienda di logistica. La protesta dei lavoratori era iniziata già nella giornata di ieri e proseguirà per tutta la giornata di oggi. Negli ultimi anni sono stati molti gli scioperi in questo settore legati per lo più alle condizioni contrattuali non adeguate al carico di lavoro che negli ultimi anni è cresciuto costantemente e in corrispondenza alla crescita del commercio online. Una situazione emersa nella grande protesta di tre anni fa sempre nella sede di Gazzada che diede vita a una vertenza regionale.

Atteso un confronto tra i sindacati di categoria e i vertici aziendali.