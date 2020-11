“Arrivano i pirati” a inaugurare la nuova stagione di Teatro per bambini online

La nuova edizione dell’ormai storica e amatissima rassegna di Teatro per l’infanzia “Bim Bum Bam” di Maccagno cambia location e si trasferisce direttamente dall’auditorium alle case dei bambini cui è rivolta.

Curata come sempre da Progetto Zattera Teatro, la kermesse inizia oggi, venerdì 13 novembre alle ore 16.15 in diretta social sulla pagina Facebook di Eventi a MPV, nata proprio per promuovere le iniziative che si svolgono a Maccagno, Pino e Veddasca.

Gli attori Noemi Bassani e Martin Stigol terranno compagnia ai bambini e alle loro famiglie raccontando e mettendo in scena storie e personaggi del mondo dei pirati, tra bizzarri individui e strane creature che si nascondono in fondo al lago.

La partecipazione è per tutti libera e gratuita.