Autolinee Varesine passa all’orario “non scolastico”

La chiusura di quasi tutte le scuole, di diverse attività commerciali e, soprattutto, i forti vincoli agli spostamenti personali (che possono avvenire solo per valido e comprovato motivo) presentano inevitabili ripercussioni anche sull’organizzazione dei trasporti pubblici.

Da sabato 14 novembre e sino a termine esigenza, infatti, sulla rete di Autolinee Varesine sarà attivato l’orario Non Scolastico.

Solo le linee afferenti all’area del Luinese (extraurbane N01-N02-N03-N04-N09-N10-N11-N12-N15-N28) proseguiranno con l’impostazione Scolastica, in quanto lì il servizio di linea è strettamente connesso anche alla mobilità legata alle scuole dell’obbligo.

Il servizio Non Scolastico è comunque una tipologia di orario che non presenta enormi differenze rispetto a quello Scolastico, tant’è che ad esempio su diverse linee urbane ed extraurbane il numero di corse, i minuti di passaggio alle fermate e la fascia oraria coperta durante il giorno sono pressoché identici: tale format permette però di razionalizzare il servizio, in un momento in cui l’utenza che viaggia a bordo degli autobus è significativamente ridotta.

Questa contrazione è esponenzialmente ancora più significativa sul servizio Festivo domenicale, che infatti – a partire da domenica 15 novembre – verrà temporaneamente limitato alle sole linee urbane C-E-N-H-P, con la temporanea sospensione sulle restanti direttrici dove, nelle ultime domeniche, si è registrata un’utenza pressoché nulla.

A fronte di questo pesantissimo calo di passeggeri, non si stanno assolutamente registrando problemi in merito al rispetto della normativa nazionale che prevede la capienza al 50% rispetto a quella complessiva di ciascun mezzo: sugli autobus dell’azienda, dunque, sono di nuovo in allestimento i cartelli segnaposto per differenziare i sedili occupabili da quelli inibiti.

Nelle ultime settimane si sono poi svolte le operazioni di montaggio dei dispenser di soluzione igienizzante a bordo di ciascuno degli oltre 200 pullman destinati al servizio di linea, sebbene non vi fossero obblighi specifici in tal senso a carico dell’azienda: si invita l’utenza a farne un uso consapevole e, ovviamente, ad indossare correttamente la mascherina per tutta la durata del viaggio.

Va infine ricordato come anche i passeggeri degli autobus possono essere soggetti a controlli da parte delle Forze dell’Ordine per verificare la validità dei motivi del proprio spostamento: dunque, è consigliabile avere sempre con sé l’autodichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 D.P.R.N. 445/2000.