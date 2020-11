Autostrada A8, una settimana di chiusura notturna dell’ingresso in Tangenziale Ovest

Per lavori sulla competenza della Società Milano Serravalle Milano Tangenziali, nelle cinque notti consecutive di lunedì 16, martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 novembre, con orario 22:00-6:00, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la A50 Tangenziale ovest di Milano, in direzione di Bologna, sulla A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di procedere sulla A8, verso Milano, uscire allo svincolo Cascina Merlata, al km 0+300, procedere sulla SP11, seguire le indicazioni per Novara/A50 Tangenziale ovest e immettersi, quindi, sulla A50 per proseguire in direzione di Bologna. In ulteriore alternativa, si potrà uscire allo svincolo Fiera, al km 2+200, proseguire sulla SS33 del Sempione verso Rho e seguire le indicazioni per A50 Tangenziale ovest di Milano.

Settimana prossima sono previsti anche altri lavori in autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno.

Saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre e dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 d venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera.

Di conseguenza, sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo di Como Centro, verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, seguire le indicazioni sulla SP17, percorrere Viale San Fermo della Battaglia e Via Bellinzona, fino a raggiungere la dogana cittadina;

-dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 novembre e dalle 22:00 di giovedì 19 alle 5:00 d venerdì 20 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Lainate.

In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco, al km 30+000;

-nelle due notti consecutive di martedì 17 e mercoledì 18 novembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e Como Centro, verso Lainate.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, proseguire su Via Bellinzona e sulla SP17, con rientro sulla A9 allo svincolo di Como Centro;

-dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Como Centro, in entrata verso Chiasso/Svizzera.

In alternativa si consiglia di entrare a Fino Mornasco, al km 30+000.