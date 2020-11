Bando per i Covid Hotel, Antonelli soddisfatto: “Passo importante”

Finalmente, grazie al lavoro degli uffici di Regione Lombardia e ATS Insubria, è in pubblicazione l’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse da parte delle Strutture ricettive del territorio dell’ATS medesima.

Il sindaco di Busto Arsizio e presidente della Provincia di Varese Emanuele Antonelli esprime una cauta soddisfazione per questo primo importantissimo passo verso la soluzione di un problema che riguarda centinaia di famiglie di Busto Arsizio e dell’intera Provincia di Varese.

«Il 28 ottobre scorso ho scritto una lettera al direttore generale di ATS Insubria, ribadita il 30 dello stesso mese, invitandolo a dare esecuzione alla delibera regionale che metteva a disposizione di albergatori contributi economici per ospitare pazienti in quarantena – afferma Antonelli -. Ringrazio pertanto il dott. Gutierrez di ATS Insubria e il dott. Dell’Acqua di ASST Valle Olona per aver celermente avviato il tutto. Ringrazio inoltre il Prefetto della Provincia di Varese per aver supportato la mia proposta. Non posso che ringraziare anche Camera di Commercio Varese, nella persona del dott. Temperelli – continua il sindaco – perché, ancor prima della pubblicazione dell’avviso, si era attivato per informare le associazioni di categoria degli albergatori».

L’avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che vogliano mettere a disposizione di ATS Insubria le proprie strutture per l’attuazione dell’accoglienza e ospitalità in isolamento di persone autosufficienti, asintomatici o paucisintomatici Covid-19 positive e contatto stretto per la durata stabilita dalle normative di riferimento sanitario.

Occorre ora che i soggetti interessati propongano, entro 10 giorni, la propria adesione. Il sindaco invita tutti gli organi di stampa e tutti i cittadini a dare massima diffusione alla presente comunicazione e ringrazia in anticipo coloro che proporranno istanza, dimostrando particolare sensibilità oltreché attenzione all’interesse pubblico.

Nella sua veste di presidente della Provincia invita tutti i sindaci a lavorare affinché chiunque sia in possesso dei requisiti richiesti proponga la propria adesione al progetto di ATS Insubria, rammentando che già oggi gli ospedali sono in sofferenza e che c’è carenza di personale sanitario.

Tutte le informazioni relative al bando in questione si trovano al seguente link:

https://www.ats-insubria.it/news/6245-avviso-pubblico-disponibilita-di-strutture-servizi-per-l-accoglienza-in-isolamento-di-persone-autosufficienti-positive-al-covid-19