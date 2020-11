A Biandronno sono 55 i casi positivi: il sindaco invita la popolazione al rispetto delle norme

Il sindaco Massimo Porotti parla ai residenti di Biandronno dopo aver conosciuto i casi di cittadini positivi al coronavirus: « Attualmente stiamo purtroppo riscontrando un incremento significativo di concittadini contagiati dal virus Covid-19 che, in base ai dati forniti da ATS Insubria, alla data attuale ha raggiunto le 55 unità.

Ho contattato personalmente molti dei biandronnesi risultati positivi e, purtroppo, per alcuni di essi si è reso necessario il ricovero ospedaliero per l’aggravarsi dello stato di salute.

Come autorità sanitaria locale, rinnovo a tutti voi l’invito alla massima osservanza delle vigenti normative volte al contrasto della diffusione del virus e vi raccomando vivamente di limitare tutti gli spostamenti ai soli casi d’urgenza e/o necessità non derogabile.

Ricordo a tutti che è attivo un numero comunale per le emergenze Covid chiamando il nr 0332.766131 (int. 0).»