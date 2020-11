Black Friday di Amazon: le migliori offerte tecnologiche

(articolo in aggiornamento)

Termina venerdì sera, 27 novembre, il Black Friday di Amazon. Cos’è? È la giornata di grandi sconti che negli Stati Uniti segue il Giorno del ringraziamento e che dà il via ufficialmente allo shopping natalizio. Una tradizione tutta americana che negli ultimi anni ha trovato spazio anche in Italia con questi tutti i grandi store che offrono una giornata (o anche una settimana) di grandi sconti prima delle feste. Di seguito vi riportiamo alcune offerte che sono presenti su Amazon: all’inizio divise per grandi categorie, poi di seguito alcune proposte che abbiamo trovato più interessanti.

TUTTE LE OFFERTE DEL Black Friday DI AMAZON

I dispositivi Alexa di Amazon sono utili per connettere la casa i maniera intelligente: accendere le luci, scegliere cosa guardare in tv, o semplicemente parlare con Alexa per chiedere news e giocare. Dispositivi sempre connessi al wifi di casa.

Per iniziare l’ideale è avere un Echo Dot di ultima generazione (in offerta oggi a 29,99 €) oppure un Echo Show 5 (in offerta a 44,99 €, prezzo davvero interessante). A questi è poi possibile collegare le luci di casa utilizzando le lampadine Philips (qui un pacchetto in offerta), oppure il televisore di casa con la Amazon Fire Stick con comando vocale, molto utile se non avete ancora un televisore smart che si connette ad Alexa.

I prodotti Kindle

Il classico dispositivo di lettura Kindle, per ebook, è in offerta a 54,99 €, mentre il modello TOP più evoluto, Kindle Oasis, anche impermeabile, è in offerta a 189,99 €. Ci sono poi i piccoli tablet che non hanno nulla da invidiare a tablet più blasonati, sono i Kindle Fire, oggi con uno sconto speciale e dispositivi a 59,99 €.

Facendo una selezione su una dimensione di Smart Tv tra i 43 e 50 pollici di dimensioni, si possono trovare offerte molto interessanti. A partire dall’Hisense 50AE7210F disponibile a 379 €, con tutte le caratteristiche di una tv dalle grandi prestazioni. Oppure, salendo leggermente di prezzo si può avere la più conosciuta Sony KD49X7055PBAEP a 549 €. Qui anche tutti i consigli di Amazon su come scegliere la tv più adatta a voi.

Gli smartwatch più venduti

