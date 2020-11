A Busto Arsizio 54 classi in isolamento, 31 in un solo istituto comprensivo

Ad oggi sono 37 le classi delle scuole elementari e medie in isolamento fiduciario nei 7 istituti comprensivi di Busto Arsizio. Di queste 17 (il dato è aggiornato ad oggi, ieri erano 12) sono all’interno della scuola primaria Ada Negri che il sindaco ha deciso di chiudere. Nell’istituto comprensivo Galilei (di cui fa parte la Ada Negri) ci sono 229 alunni in isolamento per un totale di 14 classi nelle altre tre scuole (Galilei, Parini e Rossi).

L’assessore all’Istruzione Gigi Farioli ha voluto chiarire qual è la situazione delle scuole elementari e medie cittadine ad oggi, specificando quante classi e quanti alunni sono attualmente costretti a stare in casa: «È in atto un monitoraggio puntuale che viene aggiornato ogni giorno. Ecco come siamo arrivati alla decisione di chiudere la primaria Negri» – spiega l’assessore.

Non dappertutto la situazione è critica. Ad esempio spicca l’Istituto Comprensivo Pertini che comprende tre scuole (Marco Polo, Rossini, Pertini) che conta solo 3 studenti in isolamento fiduciario. Situazione abbastanza buona anche all’istituto comprensivo Bossi (De Amicis, Manzoni, Bossi) con 6 classi in quarantena per un totale di 151 alunni. All’incirca la stessa situazione la vive il comprensivo Tommaseo (Tommaseo, Bandera, Prandina) con 5 classi in isolamento per un totale di 102 bambini.

All’Istituto comprensivo De Amicis c’è una situazione particolare con le Pascoli che hanno 15 tra personale scolastico e alunni in isolamento fiduciario ma nessuna classe in quarantena mentre tra De Amicis, Pontida e Collodi (che ne ha zero) ci sono 5 classi in isolamento per un totale di 101 alunni. L’istituto comprensivo Crespi, il più piccolo tra quelli cittadini conta 19 alunni in isolamento alle Schweizer di Sant’Anna e 9 bambini all’asilo Villa Sioli. Infine c’è l’istituto Bertacchi Bellotti che comprende le scuole Bertacchi, Moro e Bellotti con 7 classi in isolamento per un totale di 163 alunni.