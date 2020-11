A Busto Arsizio si accende il Natale

Con un post su Facebook il Sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli inaugura le luminarie della città. «Mi auguro – scrive – che queste luci possano rasserenare, anche solo un po’, i vostri #cuori e portare #speranza in un anno così triste e difficile».

L’accensione ufficiale ieri pomeriggio in una città vuota a causa delle restrizioni dell’emergenza sanitaria. Un gesto che vuole essere di speranza per una città e una intera regione molto colpita dalla pandemia.

Il grande albero di via Milano si è acceso alle 18 e accompagnerà l’attesa al giorno di Natale che inevitabilmente quest’anno sarà molto diverso dal solito.

Le decorazioni natalizie si completano con un altro grande albero alla rotonda di via Mameli il “Bosco di Natale in piazza Vittorio Emanuele II e una grande stella in piazza San Giovanni. Piazza Santa Maria ospita il tradizionale presepe ideato da “Quelli del ‘37” e realizzato dal Comitato di Busto Arsizio della Croce Rossa.