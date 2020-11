Una cena web per sostenere il Banco di solidarietà alimentare “Non solo pane”

Sono più di vent’anni che l’associazione Banco di solidarietà alimentare “Nonsolopane” onlus è impegnata con i suoi volontari nella colletta alimentare. Le poche decine di famiglie aiutate nei primi anni di attività sono diventate oggi oltre 700, mentre il gruppo di volontari degli esordi si è trasformato in una squadra di duecento persone che oltre a dare un aiuto concreto, recapitando il pacco alimentare direttamente a casa dei bisognosi, rappresentano anche un sostegno morale, un contatto, una relazione per le famiglie assistite.

Il Banco alimentare Nonsolopane nel pieno dell’emergenza sanitaria non ha smesso di assistere i più bisognosi, anzi, ha intensificato la sua attività. Un periodo non facile sia per l’impatto della pandemia sia per il reperimento delle risorse.

Per sostenere le attività, i volontari del banco e del “Dono”, il laboratorio di trasformazione di frutta e verdura che confeziona gustose confetture, questa estate avevano pensato a una cena solidale da realizzare insieme allo chef stellato Alessandro Garzillo, che nel frattempo era entrato in contatto con le due realtà. L’allievo di Gualtiero Marchesi con l’aiuto dei volontari del banco e del laboratorio, avrebbe dovuto proporre alcuni piatti rivisitati durante il lockdown con l’utilizzo dei prodotti confezionati dal Dono.

Le cose sono andate diversamente a causa del riacutizzarsi della pandemia. E così, non potendo fare una cena in presenza, i responsabili del Banco “Nonsolopane” e del “Dono” hanno deciso di fare una cena web, con la promessa di replicarla in presenza non appena sarà possibile.

Lunedì 16 novembre, alle ore 20 e 45, chef Garzillo dialogherà con il professor Franco Nembrini grande conoscitore e amante di Dante, autore di trasmissioni televisive sul poeta e curatore di Inferno e Purgatorio (il Paradiso è in preparazione) per le edizioni Mondadori. Il tema della serata sarà: il gusto della vita è dono.

A tutti i partecipanti è richiesta una donazione di 20 euro, tramite bonifico bancario (IBAN IT36N0306909606100000123722 causale CENAWEB) a favore del Banco.

Questo il link per l’iscrizione alla serata, tutta da gustare:

https://attendee.gotowebinar. com/register/ 8398022940681024514