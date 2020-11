Da cento a mille, il successo dei “panettoni solidali” per le scuole di Gallarate e Samarate

Mille panettoni venduti, per le scuole di Gallarate e dintorni. Una iniziativa arrivata al quinto anno e cresciuta molto.

«La prima volta ne abbiamo acquistati cento, cinque anni fa» racconta Emanuele Mulazzani, coordinatore del gruppo di Comitati Genitori che oggi gestisce l’iniziativa.

L’esperienza è partita da un gruppo di genitori della scuola materna Collodi (quartiere Cascinetta-Azalee di Gallarate, «eravamo partiti con cento») ma nel tempo è diventata una rete tra diversi Comitati: quelli delle scuole di Sciarè, Cedrate, Madonna in Campagna, Arnate e anche di Verghera di Samarate.

Partner ormai fisso, l’azienda alimentari Bennati di Cassinetta di Lugagnano, tra Magenta e Abbiategrasso: «Nonostante l’emergenza covid siamo riusciti anche quest’anno a portare fondi importanti per molti comitati genitori delle scuole di Gallarate. Non è stato semplice, abbiamo dovuto muoverci con largo anticipo in previsione di un probabile lockdown ma ce l’abbiamo fatta».

I panettoni sono stati consegnati prima del blocco degli spostamenti e sono andati esauriti rapidamente anche quest’anno, nel segno del sostegno ai progetti delle diverse scuole, che vanno da quelli tecnologici a quelli sulle lingue straniere (ore di madrelingua inglese a partire dalla prima elementare). E se adesso si è in piena emergenza, già si guarda all’altro appuntamento annuale: le uova di Pasqua.