Chiudono le pediatrie di Cittiglio e Tradate per aumentare i posti ai pazienti Covid

Chiudono le pediatrie di Cittiglio e Tradate. I piccoli pazienti vengono trasferiti all’ospedale Del Ponte di Varese. La decisione già attuata serve per riorganizzare ulteriormente i reparti dell’Asst Sette Laghi che deve aumentare la sua capacità di ricoverare pazienti Covid.

Le due pediatrie che si sono liberate vengono utilizzate per accogliere i pazienti delle cure subacute dell’Ospedale di Luino e queste ultime, con 24 posti letto, possono così essere convertite per accogliere pazienti Covid.



Contestualmente, è in programma entro domenica all’Ospedale di Tradate l’accorpamento dei due reparti di Medicina e di Geriatria, così da liberare un’area di degenza da 32 letti destinati ad accogliere pazienti Covid+. Quest’ultima operazione si rende possibile grazie al supporto offerto dal centro Maugeri di Tradate, che aiuterà ad accogliere eventuali pazienti internistici covid negativi dal Galmarini.



Sono oltre 450 i pazienti affetti da Covid ricoverati oggi nelle strutture dell’ASST Sette Laghi, distribuiti tra l’Ospedale di Circolo, Angera e Luino.



Dal 12 di ottobre ad oggi, i pazienti affetti da Covid che sono stati accolti e curati sono oltre 680.