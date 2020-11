Coordinamento comasco per la Pace Ets, il nuovo presidente è Roberto Caspani

Il Coordinamento Comasco per la Pace ETS ha recentemente rinnovato i propri organi direttivi.

Si è ampliata la partecipazione dei Comuni, pur confermando la vocazione di rappresentanza delle Associazioni del Terzo settore, caratteristica distintiva del Coordinamento rispetto alle altre organizzazioni presenti sul territorio nazionale.

Sono stati eletti presidente Roberto Caspani (Acli Como), vice presidente Niccolò Introzzi (Consigliere comunale di Fino Mornasco), segretaria Giovanna Tedone (Associazione Interragire), consiglieri Simone Moretti (Sindaco Comune di Olgiate Comasco), Valentina Orsucci (Assessore Comune di Senna Comasco), Giovanni Molteni (Consigliere comunale di Lurago D’Erba), Arnaldo Chianese (CSV).

«Lascio il testimone dopo sei anni – ha detto il presidente uscente Mario Forlano – Anni che sono stati per me un’esperienza di forte arricchimento, grazie alla profonda collaborazione instaurata con tutto il gruppo di lavoro e che consente di lasciare un’attività ricca e densa di iniziative importanti. Sono certo di lasciare il Coordinamento in ottime mani».

«Sono orgoglioso di questo incarico e dei consiglieri che mi affiancheranno – dice il neopresidente Roberto Caspani (nella foto) – Ci siamo già messi al lavoro per raccogliere nuove idee e proseguire i progetti attivi, in un’ottica di forte continuità».

Numerosi e importanti i progetti in corso, che il nuovo Consiglio intende mantenere e portare avanti.

Dalla Scuola dei diritti umani, che coinvolge le classi IV e V delle scuole superiori e che da tanti anni vede la partecipazione di molti studenti del territorio, al Progetto Gemini, rivolto invece alle classi delle scuole secondarie di I grado, delle scuole primarie e della scuola d’infanzia comasche, passando dal Mese della Pace, che vede diverse iniziative distribuite sul territorio, la rassegna itinerante di film e tematiche sui diritti umani “Oltre lo sguardo“, la trasmissione radiofonica “Oltre lo sguardo radio” interviste su temi ed eventi promossi dal Coordinamento comasco per la Pace Ets, le iniziative rivolte alla promozione della legalità nelle scuole della provincia di Como.