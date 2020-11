Coronavirus al Molina, 41 ospiti e 34 dipendenti positivi

La Fondazione Molina comunica che su oltre 400 tamponi molecolari eseguiti al 17 novembre i residenti positivi in struttura risultano essere 41 e si tratta per la maggior parte di persone asintomatiche o con sintomatologia lieve. Dal 20 ottobre ad oggi si registrano 4 decessi di anziani positivi al Covid.

E’ terminato inoltre un ulteriore screening sugli operatori con l’esecuzione di 470 tamponi molecolari riscontrando 34 casi di positività”. In media il rapporto tra tamponi eseguiti e positività è di ca. il 10% per i residenti e ca. il 7% per i dipendenti.

“Un flusso continuo negli esiti dei tamponi si traduce in una situazione in costante evoluzione -si legge in una nota-. L’acquisto dei tamponi antigenici rapidi permettono un monitoraggio giornaliero sia sugli Ospiti che sugli operatori. Un ringraziamento a tutti i dipendenti che, con dedizione e senso del dovere, continuano a svolgere la propria attività di cura e assistenza e, in particolar modo, a tutte le famiglie che da tempo non hanno la possibilità di stare vicine fisicamente ai loro cari”.