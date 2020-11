Coronavirus: i nuovi casi sono 607 nel Varesotto, 7.758 in Lombardia. Si abbassa il tasso di positività sui tamponi

Secondo il report sulla diffusione del contagio di Regione Lombardia di mercoledì 4 novembre risultano 607 nuovi casi di cittadini positivi a SarsCov-2 nel Varesotto.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo terrorismo”? Forse è meglio se prima di proseguire nella lettura leggi tutte le FAQ sul bollettino serale dei contagi

DATI PRINCIPALI

Nuovi tamponi positivi in provincia di Varese: +607

Nuovi positivi in Lombardia: +7.758

Nuovi ricoveri per Covid in Lombardia: +278 (+6% rispetto a ieri)

Nuovi ricoveri in terapia intensiva: +32 (+6,7% in più)

Decessi in Lombardia= +96

RICOVERI: L’ospedale di Circolo di Varese è “quasi” totalmente Covid. Rimangono solo pochi letti di degenza “Covid negativi” per quelle patologie più gravi e urgenti di natura cardiologica e oncologica. Il ritmo dei ricoveri continua a rimanere elevato. Siamo ben al di sopra dei 400 pazienti Covid e si stanno preparando gli ultimi 50 letti a disposizione. Da lunedì era stato predisposto anche l’ospedale di Angera che entro stasera arriverà a riempire tutti i 75 posti letto attivati per far fronte all’emergenza. Da oggi pomeriggio è pronto ad accogliere degenti covid+ anche l’Ospedale di Luino, con 24 posti letto dedicati. LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO

ANALISI DEI DATI: Il dato positivo che si registra oggi è la percentuale di tamponi positivi sul totale di tamponi effettuati. È un indicatore importante perché può essere misurato quotidianamente e dopo diversi giorni di costante risalita oggi a livello regionale ha una piccola inversione di tendenza e scende dal 21% di ieri al 17,7% di oggi. Purtroppo questo dato non è disponibile a livello provinciale (una fotografia della scorsa settimana parlava di un 24% di tamponi sul totale di quelli effettuati).

Confortante ma da prendere con molta cautela è anche il confronto settimanale: il numero di tamponi comunicato fino ad oggi è identico a quello comunicato negli stessi giorni della scorsa settimana.

Andamento settimanale dei tamponi positivi in provincia

Vista l’oscillazione del numero di tamponi comunicati quotidianamente, che non è mai uniforme nei giorni della settimana, abbiamo costruito una visualizzazione che permette di confrontare i dati comunicati giorno per giorno con quelli degli stessi giorni della settimana precedente. In provincia di Varese quelli comunicati tra lunedì e mercoledì della settimana scorsa erano 2270 questa settimana sono 2285. È meno dell’1% in più.

Nella regione Lombardia il numero dei tamponi comunicato oggi è di 43.716. I nuovi positivi sono 7.758, per una percentuale pari al 17,7% sul numero di tamponi effettuati. In lombardia i cittadini attualmente positivi al virus sono 104.733 (+6.167).

I dati di mercoledì 4 novembre in Lombardia

– i tamponi effettuati: 43.716, totale complessivo: 3.084.414

– i nuovi casi positivi: 7.758 (di cui 284 ‘debolmente positivi’ e 67 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 101.610 (+1.495), di cui 5.169 dimessi e 96.441 guariti

– in terapia intensiva: 507 (+32)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.018 (+278)

– i decessi, totale complessivo: 17.848 (+96)

L’andamento delle terapie intensive e dei ricoveri in Lombardia

Nuovi casi nelle province lombarde

Milano: 81.939 (+3613) di cui 1.726 a Milano città

Brescia: 22.808 (+587)

Monza e della Brianza: 21.855 (+898)

Bergamo: 19.117 (+240)

Como: 11.844 (+457)

Pavia: 11.279 (+314)

Cremona: 9.044 (+152)

Mantova: 6.388 (+188)

Lecco: 6.136 (+230)

Lodi: 5.699 (+129)

Sondrio: 3.193 (+135)

Varese: 17.951 (+607)

Aumenti nei 10 comuni con più contagi

(In aggiornamento)

Numero di cittadini positivi nei comuni del Varesotto

Mappa costruita sulla base delle comunicazioni dei sindaci. I dati sono inseriti dalla redazione manualmente e dunque possono non essere sempre aggiornati.

I dati in Italia

Casi totali – Attualmente positivi – incremento giornaliero

Lombardia: 224.191 (104.733) (+7.758)

Piemonte: 81.409 (41.577) (+3.577)

Campania: 69.613 (54.488) (+4.181)

Veneto: 65.531 (37.536) (+2.436)

Emilia-Romagna: 62.914 (29.974) (+1.758)

Lazio: 55.273 (41.883) (+2.432)

Toscana: 52.815 (35.464) (+1.828)

Liguria: 32.117 (10.467) (+1.122)

Sicilia: 26.080 (17.618) (+1.155)

Puglia: 22.085 (14.233) (+994)

Marche: 16.261 (7.998) (+653)

Abruzzo: 12.543 (8.032) (+423)

Friuli Venezia Giulia: 12.264 (5.981) (+436)

Umbria: 12.056 (7.836) (+496)

Sardegna: 10.640 (7.048) (+184)

P.A. Bolzano: 10.097 (6.796) (+249)

P.A. Trento: 9.872 (2.318) (+225)

Calabria: 6.092 (3.893) (+262)

Valle d’Aosta: 3.720 (2.124) (+129)

Basilicata: 2.788 (1.994) (+226)

Molise: 2.016 (1.242) (+26)

I dati in Piemonte

(In aggiornamento)

Insorgenza di sintomi nei positivi: casi degli ultimi 30 giorni in Italia

Come noto siamo in una fase nella quale i positivi al virus spesso emergono nell’ambito di campagne sierologiche, controlli dei contatti e in caso di rientro dall’estero. Questo fa emergere un numero di positivi privo di sintomatologia molto più alto rispetto a quanto avveniva durante la prima ondata di SarsCov-2 quando i tamponi veniva fatti soprattutto a persone che presentavano una sintomatologia evidente. Il grafico seguente è elaborato da Epicentro.iss.