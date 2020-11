Dimaggio: “Giornata contro la violenza alle donne: non deve essere solo uno slogan”

Domani è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Assessore Dimaggio: «Portiamo avanti tutto l’anno un lavoro fatto di azioni concrete»

«Non solo un giorno ma tutto l’anno. L’impegno per una società dove la violenza sulle donne non abbia mai più spazio dobbiamo portarlo avanti tutti i giorni nelle nostre case, nelle scuole, nei luoghi della politica». Così l’assessore alla Pari opportunità Rossella Dimaggio in occasione della giornata contro la violenza sulle donne in programma domani, mercoledì 25 novembre. Questa mattina la Giunta di Palazzo Estense ha condiviso la campagna sui social postando una foto che ritrae il sindaco e gli assessori con il tradizionale segno rosso sul viso. Un modo per mantenere alta l’attenzione sul tema.

«Questa giornata non deve essere solo uno slogan – insiste l’assessore – ma rappresenta un lavoro fatto di azioni concrete a che portiamo avanti tutto l’anno. Un impegno fatto di sostegno a tutte le donne vittime di violenza. L’altro fondamentale passo però è quello legato alla sensibilizzazione perchè troppo spesso questo problema resta invisibile, nascosto, dimenticato. Invece dobbiamo parlarne a tutti i livelli per far emergere tutti quei luoghi dove possono verificarsi casi di violenza. In particolare in questo periodo di emergenza sanitaria in cui la convivenza spesso può trasformarsi in un incubo anche peggiore. Per questo i nostri servizi stanno mantenendo altissima l’attenzione, cercando di stare vicino a chi è più in difficoltà».

In queste ore il Comune sta diffondendo anche tutti i recapiti della Rete Antiviolenza di Varese utilizzabili in caso di necessita:



Numero verde nazionale 1522

EOS 0332 231271 e 3494074758

DICO_DONNA 324 8423264

ICORE 0331 618959 E 3456062090

DONNA SICURA 0332 1785132 – 3401548441