Edizione in streaming per il 38° Torino film festival

Edizione in streaming e al femminile per il 38° Torino film festival, in programma dal 20 al 28 novembre.

Il Tff per la prima volta si terrà interamente online e sarà all’insegna della parità di genere. Uomini e donne si divideranno a metà i 12 film in concorso e la giuria sarà composta da sole donne. In cartellone ci sono 133 film, tra lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi, che si potranno vedere sulla piattaforma streaming di MYmovies.

Si potranno acquistare biglietti per un solo film o per un carnet di più proiezioni. Tra i titoli fuori concorso, “Il buco in testa” di Antonio Capuano e “Calibro 9” di Toni D’Angelo. Ad aprire il Festival, giovedì 26 novembre, sarà l’anteprima online del restauro in 4k di “In the mood for love“, capolavoro di Wong Kar Wai, riservata a 500 spettatori virtuali sulla piattaforma di MyMovies.