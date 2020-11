Esce “Paolo e Sofia”, il nuovo romanzo di Elisa Origi

Dopo la prima raccolta di racconti e due saggi narrativi sui temi del benessere, Elisa Origi torna in libreria, questa volta con un romanzo. “Paolo e Sofia” è il titolo di questa nuova storia d’amore, la cui scrittura è descritta da Raul Montanari, in quarta di copertina: “Elisa Origi è una cesellatrice di parole: le sue pagine non si divorano, si assaporano.”

Ma i protagonisti di questa narrazione dell’autrice di Cardano al Campo non sembrano essere semplicemente un uomo e una donna che, a un certo punto, si innamorano. Perché la traiettoria dei loro sentimenti sarà spesso urtata, contaminata dall’ambiente all’interno del quale essi vivono.

Da un lato c’è infatti un popolare conduttore Rai, il cui volto entra da anni nelle case di tutte quelle persone che credono, per questo, di conoscerlo.

Sofia, invece, molto più giovane, è alle prime armi e lavora da poco nella sua redazione, studiando i contenuti destinati a rimbalzare su televisione, giornali, social: i lettori diventano presto spettatori e occhi pronti a giudicare. Innamorarsi, su questo palcoscenico, non è né una cosa semplice, né così desiderabile come in molti sarebbero disposti a pensare. Lui ha successo, ma la ricerca della felicità è un percorso a ostacoli tra gli affetti più intimi e le sempre nuove aspirazioni.

In mezzo a tanti nemici c’è la voce di lei, Sofia, una voce sottile, sincera, spesso inascoltata, che solo lui sa cogliere. Servirà però la complicità del destino per superare la sfida del tempo che passa, seminando imprevisti lungo la via.

Il romanzo è in vendita in tutte le librerie e store online.