Esposito: “il Comune manda avvisi di ripristino che sembrano lettere elettorali”

Il consigliere di Forza Italia Domenico Esposito va “all’attacco” di alcuni «Finti avvisi del comune, in realtà campagna elettorale pagata con i soldi di tutti» come lui stesso li definisce.

Galeotta è stata una lettera firmata dal sindaco Davide Galimberti e dall’assessore all’Urbanistica Andrea Civati, che gli abitanti di via Valgella, recentemente riasfaltata dopo i lavori Open Fiber, hanno ricevuto: uno di loro ha deciso di “girarla” al consigliere.

Nella lettera si informava i cittadini, famiglia per famiglia, che “Stanno iniziando i lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di via Valgella, da via Lucinico a fine via” e che “I lavori in questione consistono nel rifacimento dell’asfaltatura del tratto della via, ammontano a 23.500 euro e prevedono la chiusura della strada fino a fine lavori”, concludendo “Ci scusiamo fin d’ora per eventuali disagi ma siamo certi che l’attuazione di questi interventi contribuirà a migliorare il decoro e il prestigio della zona”.

«A parte che i cittadini che l’hanno ricevuto, e sono tanti perchè li ci sono prevalentemente condomini, per prima cosa si sono spaventati perchè pensavano che gli chiedessero soldi – ha commentato Domenico Esposito – E a parte pure che hanno ricevuto la lettera a lavori già fatti, alla fine serviva solo a far sapere che avevano fatto quel lavoro e che aveva avuto un costo. Costo che, peraltro, mi risulta sostenuto da Openfiber, non dal comune. Intanto la lettera e il francobollo perchè loro si facessero belli l’abbiamo pagato noi, ma per loro asfaltare è un dovere, non un favore».