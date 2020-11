Finanziamenti: cosa sono e come richiedere i prestiti non finalizzati

Nel primo semestre 2020 la richiesta di credito da parte delle famiglie italiane è aumentata del 4,8%, con il 41,3% della popolazione che ha un contratto rateale attivo (prestiti finalizzati, mutui e prestiti personali).

In questo scenario i prestiti non finalizzati rappresentano una delle soluzioni di credito più apprezzate, infatti rispetto ai prestiti finalizzati legati soprattutto ai consumi, in caduta libera nel 2020 con un crollo dell’11,5% nel secondo trimestre come rilevato dall’Istat, i prestiti personali garantiscono maggiore libertà di spesa.

Questa modalità, dunque, offre la possibilità di spendere la somma in modo autonomo, per gestire le proprie esigenze finanziarie in base alle urgenze del momento.

Come funzionano i prestiti non finalizzati e chi li offre

I prestiti non finalizzati sono dei finanziamenti in cui il credito non è vincolato all’acquisto di un determinato bene o un servizio, ma consentono di ricevere dei soldi in base al proprio reddito per usarli liberamente.

Questi prestiti vengono concessi da banche e finanziarie autorizzate, perciò è possibile scegliere a chi rivolgersi valutando le proposte più interessanti a disposizione, come per esempio i Finanziamenti erogati da Pitagora, azienda specializzata nel credito al consumo dal 1995, in grado di proporre un’ampia scelta di prestiti non finalizzati come la cessione del quinto.

Si tratta di uno dei finanziamenti più richiesti in Italia, riservato ai dipendenti pubblici, privati e ai pensionati, caratterizzato da una rata mensile che non può superare il 20% dello stipendio o della pensione.

La cessione del quinto è senza dubbio il prestito non finalizzato più apprezzato, in quanto offre una serie di vantaggi importanti, come la possibilità di ottenere il credito anche in presenza di segnalazioni al CRIF. Inoltre, questo prestito è facile da richiedere e basta presentare un certificato di reddito come la busta paga o il cedolino della pensione.

Ad ogni modo, i prestiti non finalizzati prevedono una domanda rapportata al reddito personale, quindi è importante effettuare una richiesta adeguata, considerando anche eventuali trattenute preesistenti e altri finanziamenti attivi.

Al giorno d’oggi, i prestiti personali si possono ottenere in diverse modalità, ad esempio recandosi di persona presso le sedi territoriali di banche e finanziarie, oppure realizzando la richiesta online attraverso i canali telematici, per velocizzare la valutazione creditizia e garantire il distanziamento sociale.

L’importo massimo può arrivare fino a 75 mila euro, con una durata di rimborso non superiore a 120 mesi e il pagamento di un tasso d’interesse fisso. Il rimborso delle rate può avvenire tramite RID bancario, perciò con un addebito diretto sul proprio conto corrente, oppure con il versamento dell’importo mensile attraverso appositi bollettini.

Con la cessione del quinto, la restituzione del prestito è più semplice, poiché il pagamento avviene con una trattenuta da parte del datore di lavoro per i lavoratori dipendenti, oppure sull’assegno previdenziale per i pensionati INPS.

Perché scegliere un prestito non finalizzato

Rispetto ai finanziamenti vincolati, i prestiti non finalizzati mettono a disposizione una serie di vantaggi, a partire dalla possibilità di gestire autonomamente la somma ricevuta.

In questo modo, non bisogna presentare nessuna motivazione di spesa, basta recarsi presso una società specializzata e presentare la propria domanda, fornendo le garanzie reddituali richieste e tutta la documentazione necessaria.

Questi prestiti si possono richiedere per qualsiasi esigenza, ad esempio per il consolidamento dei debiti, l’acquisto di un’auto nuova, il finanziamento delle vacanze oppure per una ristrutturazione edilizia, senza l’obbligo di presentare per ogni progetto le fatture e i documenti che attestano la spesa.

Allo stesso tempo, la pratica è facile da gestire e piuttosto snella rispetto ai prestiti finalizzati, con l’erogazione del credito che avviene in tempi abbastanza rapidi e la somma che viene accreditata direttamente sul proprio conto corrente.

Oggi questi prestiti sono sempre più utilizzati per far fronte a situazioni differenti, evitando di richiedere finanziamenti specifici per ogni necessità e usufruendo di una somma più elevata con la quale affrontare varie esigenze di spesa in modo semplice ed efficiente.

Ovviamente, è importante richiedere sempre dei preventivi, per valutare la proposta più conveniente e con il miglior rapporto qualità-prezzo, rivolgendosi a società serie e affidabili per ottenere un servizio adeguato alle proprie necessità.