IV Novembre, la celebrazione a Comerio

Cerimonia in forma ridotta, con la sola presenza delle Forze dell’Ordine e dei rappresentanti di Alpini e Filarmonica a Comerio per la ricorrenza del IV Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«Abbiamo ricordato l’impegno delle Forze Armate e richiamato il tema fondamentale, in questo momento difficile, dell’Unità nazionale – ha scritto Silvio Aimetti, sindaco di Comerio, in un messaggio rivolto ai propri concittadini -. Quando il 25 aprile abbiamo celebrato allo stesso modo il 75esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo mai avremmo pensato di ritrovarci dopo 6 messi in questa situazione. Dobbiamo restare uniti, responsabili e solidali. Ne abbiamo veramente bisogno. Viva l’Italia».