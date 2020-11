“La mia web serie per sostenere moralmente chi è colpito dal virus“

Dal lavoratore complottista all’operaio in cassa integrazione. Dall’esercente all’imprenditore. Dal professorone al volontario.

Categorie che faranno parte della galassia quotidiana che sfila sui telegiornali e nei talk show ai tempi della seconda ondata del coronavirus.

Tutto raccontato con ironia nella webserie “fatta in casa“ in Valcuvia che servirà anche a sdrammatizzare il presente per sostenere idealmente chi è particolarmente esposto economicamente dai danni “collaterali“ del coronavirus.

La propone Emanuele Mattana di Cuveglio che già lo scorso anno aveva girato una produzione simile.

«L’idea della webseries nasce sulla scia della prima che facemmo nella scorsa primavera durante il lockdown che si chiamava “tipidaiorestoacasa” che nacque con l’idea di sostenere gli ospedali proponendo una raccolta fondi per una onlus. Questa, invece, nasce per sostenere, con la nostra ironia, le categorie più colpite economicamente come partite dipendenti in cgi ecc., artisti, dando, attraverso i nostri personaggi, la voce anche a categorie colpite duramente dai vari dpcm. Lo scopo è solo di ironizzare e divertire senza essere presi troppo sul serio, però», spiega Mattana.

«Godiamo di un cast molto ampio composto da personaggi che vengono direttamente dal mondo dello spettacolo. Cabarettisti, attori, artisti vari. I personaggi che andremo a interpretare sono davvero tanti. Gli episodi, che andranno online verso la seconda metà di novembre saranno composti da un totale di 10 episodi. Con doppia pubblicazione settimanale. Partiremo dai nuovi, bizzarri e talvolta improbabili dpcm che il “nostro” Presidende del Consiglio andrà ad annunciare e, a cascata interverranno tutti gli altri: dal governatore della regione Campania, al governatore della Lombardia, dall’ambientalista all’imprenditore, dal dipendente in cgi alla manifestante, dal ministro istruzione al capo protezione civile, dal professorone che sa tutto di ogni cosa sino al classico complottista e perfino il parroco. Il cast, oltre a Mattana è composto da: Raffaella Mattana, Marionne Cetraro, Loredana Lamorte, Simona Iaquinta, Gabriella Maran, Marco Brioschi, Doriano Zotti, Francesco De Chiara, Roberto De Marchi, Valter Ferro, Alessandro Picchi, Luca Iaccarino. Musiche di Marco Giardina.

La webserie autoprodotta da Emanuele Mattana e postata online sulla sua pagina fb “Cronache di uno con l’influenza nel 2020“.