La Via Francisca del Lucomagno protagonista della fiera “Fa’ la cosa giusta!”

L’annuale fiera del consumo critico quest’anno sarà per forza di cose on line, ma Terre di Mezzo Editore, che la organizza, non ha rinunciato ad un ricco programma.

Per il Focus “La settimana dei cammini – Walk and live, Slower deeper” il curatore Luca Dei Cas ha dichiarato che per quanto sembri paradossale parlare di turismo in questi giorni di reclusione forzata “è questo il momento più opportuno per mettersi attorno ad un tavolo e raccontarci come affrontare questo tema, esploso con forza negli scorsi mesi. Negli incontri saranno toccate tutte le regioni d’Italia e passando dalla Lombardia una tappa obbligata sarà la Via Fancisca del Lucomagno.”

Saranno ben quattro gli appuntamenti che la vedono protagonista, o coprotagonista, all’interno del ricco programma culturale, a riprova del crescente interesse per un cammino adatto a tutti e percorribile in maniera versatile come un vero e proprio pellegrinaggio di una settimana, o a tappe e in giornata nei week end.

Ecco i quattro eventi in diretta streaming sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di “Fa’ la cosa giusta!”:

SABATO 21 NOVEMBRE ORE 18:00 “Dal lago Ceresio al Maggiore passando per la pianura Padana.”

Con Alberto Conte, Luca Bruschi, Marco Giovannelli Via Francisca del Lucomagno, Via Francigena, Cammino di Oropa: cammini in connessione. Tre settimane di cammino con Pavia al centro, meta della Via Francisca che parte dal confine svizzero sul lago Ceresio. Dalla cittadina lombarda si risale lungo la Francigena fino al Piemonte passando da Vercelli per arrivare a Santhia da dove parte il cammino di Oropa e poi proseguire fino ad Arona. Un percorso ricco di acqua, natura, storia e beni artistici.

DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 14:30 “Uno, dieci, cento cammini in Lombardia: sicuri di conoscerli tutti?”

Con Alberto Conte, Alberto Pugnetti, Attilia Cozzaglio, Marco Giovannelli, Roberto Cremaschi, iCaminantes Tante proposte, a due passi da casa, per mettersi in viaggio senza perdere tempo. Con i consigli degli esperti su quando partire, cosa portare, con chi andare…Se stai cercando la meta per la tua prossima gita fuori porta o sei alla ricerca di consigli per sperimentare il tuo primo cammino: è l’appuntamento che fa al caso tuo.

DOMENICA 22 NOVEMBRE ORE 16:30 “La Via Francisca del Lucomagno: storia e monumenti lungo il cammino.”

Con Elena Castiglioni, Simona Gasparini Le fonti storiche che documentano la Via Francisca e i beni culturali che insistono sul tracciato. La Badia di Ganna, il Sacro Monte di Varese, il Monastero di Torba, il borgo di Castiglione Olona, l’abbazia di Morimondo e la chiesa di Basilica in ciel d’oro a Pavia, con le reliquie di S.Agostino sono tutti luoghi posti direttamente sul tracciato ed in parte certamente connessi alle antiche funzioni di ospitalità necessarie alla via stessa.

VENERDÌ 27 NOVEMBRE ORE 16:30 “Le aree naturali lungo la Via Francisca del Lucomagno.”

Con Giancarlo Bernasconi

Alla scoperta del parchi lungo il percorso. La Via Francisca del Lucomagno è ricca di storia, beni architettonici, culture che si intersecano e aree naturalistiche di grande bellezza.