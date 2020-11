L’albero di Natale della scuola sarà addobbato con giochi non più usati

I bambini della Scuola Primaria di Luvinate prepareranno un albero di Natale davvero particolare. In occasione della SERR – Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti dal 21 al 29 novembre – i bimbi hanno focalizzato la loro attenzione sui cosiddetti rifiuti invisibili. Ovvero quella grande quantità di rifiuti generati durante il processo di fabbricazione e distribuzione dei prodotti, anche dei giochi!

Da qui l’idea: portare da casa un piccolo giocattolo in disuso, per impreziosire e sistemare il grande albero di Natale che ogni anno viene addobbato e preparato a Scuola nel mese di dicembre.

ALBERI CON I GIOCHI E MATERIALE DA RICICLO

In questo modo si potranno riutilizzare e riattualizzare vecchi giochi, senza comprarne di nuovi: si eviterà di produrre ulteriori rifiuti invisibili e, viste le regole Covid per la prevenzione da contagio che vietano di decorare l’albero tutti insieme, ogni bambino – singolarmente – potrà dare il proprio contributo. I piccoli alunni parteciperanno anche al concorso “Coloriamo Luvinate di Natale”, promosso dal Comune. Decoreranno infatti l’albero antistante l’ingresso della scuola con grandi decorazioni originali, costruite con materiale di recupero (fili di ferro, nastri colorati, carta stagnola usata per le merendine.

GREEN SCHOOL

La Primaria di Luvinate, Green School da ormai 10 anni, è sempre sensibile e pronta a recepire spunti e proposte che provengono anche dal territorio, per approfondire le tematiche inerenti la sostenibilità ambientale.