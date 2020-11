A Lavena Ponte Tresa scendono i positivi e riapre la scuola materna di Lavena

Buone notizie da Lavena Ponte Tresa, dove questa mattina ha riaperto la scuola materna di Lavena, chiusa da due settimane.

A causa invece della positività al Covid di un accompagnatore sull’autobus scolastico di linea, 30 bambini sono stati messi precauzionalmente in isolamento fiduciario. Le famiglie interessate sono state subito informate.

Nessuna classe è stata messa in quarantena e il servizio scuolabus è svolto regolarmente.

Il sindaco Massimo Mastromarino nel fare il punto della situazione ieri sera ha comunicato due nuovi casi di positività in paese, accompagnati da tre guarigioni, così che il numero dei positivi scende a 82. Anche i due nuovi casi registrati, fortunatamente, sono in discrete condizioni di salute, che non destano particolari preoccupazioni.