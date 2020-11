Lavena Ponte Tresa, via ai lavori per il nuovo polo sanitario

La pandemia, la presenza dei medici di base, stanno dimostrando quanto sia importante avere oggi un presidio territoriale che possa ospitare sia i medici di famiglia che servizi ambulatoriali specialistici per la tutte le comunità.

A Lavena Ponte Tresa sono iniziati questa settimana i lavori per la ristrutturazione dello stabile di via argine Dovrana (nella foto com’è adesso e come diventerà).

Un impegno finanziario complessivo di 961.000 euro, con un contributo regionale di 350 mila euro.

«Un’iniziativa per dare risposte concrete per la salute di tutti noi – commenta il sindaco Massimo Mastromarino -. Un intervento edilizio complesso, significativo anche dal punto di vista architettonico».