L’ex sindaco di Porto Ceresio: “Ho denunciato per diffamazione l’ex vicesindaco”

Dal 29 settembre 2020 Jenny Santi non è più sindaco di Porto Ceresio, ma la coda lunga delle cause che hanno portato alla fine dell’amministrazione prosegue anche in sede legale.

L’ex primo cittadino ha infatti annunciato di aver depositato in procura una denuncia per diffamazione a carico di Marco Prestifilippo.

«Ho deciso di tutelarmi – spiega Jenny Santi – dal momento che le accuse che mi sono state rivolte, apparse prima sul suo profilo Facebook e poi su volantini distribuiti casa per casa, vanno ben oltre la critica politica: si fanno dichiarazioni totalmente false, volte a diffamare la mia persona e l’attività amministrativa prestata a favore del Comune di Porto Ceresio per oltre 4 anni».

Questo il testo completo della comunicazione dell’ex sindaco

Cari amici, vi informo di avere depositato in procura una denuncia per diffamazione a carico di Marco Prestifilippo, ex vicesindaco che, dopo essersi accordato con la minoranza, il 29 settembre aveva determinato lo scioglimento del nostro consiglio comunale. Ho deciso di tutelarmi dal momento che le accuse che mi sono state rivolte (apparse prima sul suo profilo Facebook e poi su volantini distribuiti casa per casa) vanno ben oltre la critica politica: si fanno dichiarazioni totalmente false, volte a diffamare la mia persona e l’attività amministrativa prestata a favore del Comune di Porto Ceresio per oltre 4 anni. Nei prossimi giorni sulla mia pagina darò risposte dettagliate per fare chiarezza su quanto realmente avvenuto, citando atti pubblici consultabili da qualunque cittadino nel sito del comune di Porto Ceresio. In un primo momento avevo pensato di non rispondere alle accuse, per non creare ulteriori rotture nella nostra Comunità. Ma quando mi sono state riportate anche accuse che riguardavano membri della mia famiglia, ho compreso che sarebbe stato corretto tutelarli e tutelarmi: dalle tante falsità apparse in queste settimane. Davvero una triste pagina per Porto Ceresio, che in questi mesi avrebbe invece potuto vedere una proficua conclusione del mandato elettorale.

Alla denuncia dell’ex sindaco, è arrivata immediata la risposta dell’ex vicesindaco:

Cari concittadini,

in questi giorni, per tutti fortemente difficoltosi nei quali regna l’incertezza, mi sono attivato per aiutare commercianti e cittadini in difficoltà per questo virus che sembra non darci pace.

Pochi minuti fa la stampa mi ha comunicato che il nostro ex Sindaco sembrerebbe impegnato su altri fronti, ovvero a denunciarmi per diffamazione in riferimento alla lettera con la quale ho spiegato a tutti Voi le ragioni delle mie dimissioni.

Mi rattrista che in un momento delicato come questo non ci si concentri pro-attivamente a rafforzare comunque lo spirito di comunità; il sottoscritto proseguirà per la sua strada e per il bene di Porto Ceresio, lasciando continuare il nostro ex Sindaco a battaglie personali di scarsa rilevanza per il paese.

Per chiarezza e trasparenza verso di Voi, quanto da me scritto nella lettera corrisponde a verità. E la verità a volte fa male.

Resto sempre a disposizione.

Marco Prestifilippo