Lotta al Covid, da Amor un kit di strumenti per i medici di base

Nei prossimi giorni, l’associazione Amor distribuirà un kit di strumenti ai medici di medicina generale (ex medico di famiglia) per sostenerli nel loro lavoro quotidiano.

Come durante la prima ondata della pandemia, l’associazione delle mamme dell’ospedale di Angera si dimostra sensibile e attenta verso le necessità della rete di cura territoriale impegnata in prima linea nella lotta all’epidemia.

«Con una maggiore quantità di saturimetri ed una buona dotazione di protezioni, sarà loro possibile curare pazienti positivi al Covid (nei casi in cui le condizioni lo consentano) senza che questi debbano essere trasferiti in ospedale – spiegano dall’associazione -. Il risultato: più posti letto liberi negli ospedali e maggiore tranquillità per i pazienti, curati nell’ambiente familiare delle proprie case».