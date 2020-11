Nidi Gratis in Lombardia: retta azzerata solo con l’aiuto di Inps

C’è tempo sino alle ore 12 di venerdì 13 novembre per richiedere il contributo “Nidi Gratis – Bonus 2020/2021” di Regione Lombardia che è stato riformulato con “l’obiettivo di contribuire all’abbattimento delle rette per la frequenza dei nidi e micro-nidi pubblici o privati in convenzione con il Comune”, si legge sul portale online del Pirellone.

In pratica, contrariamente a quanto avveniva negli anni scorsi quando la corretta presentazione della domanda permetteva automaticamente di azzerare la retta, nella nuova versione la misura Nidi Gratis permette solo alle famiglie in condizioni di maggiore fragilità di usufruire gratuitamente del servizio nido e solo se abbinata al rimborso “Bonus asilo nido” riconosciuto dall’Inps (calcolato in base all’Isee fino a un massimo di 3 mila euro l’anno su 11 mesi, vale a dire un massimo di € 272,72).

I REQUISITI

– Figli di età compresa tra 0 e 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido pubbliche o private dei Comuni ammessi alla misura (qui l’elenco regionale delle strutture ammesse). Non si considerano iscritti i bambini in lista di attesa o frequentanti le sezioni primavera.

Se il Comune è titolare di un numero di posti in convenzione presso strutture private, è necessario che le famiglie verifichino che il bambino iscritto risulti anche assegnatario di un posto fra quelli convenzionati.

– Indicatore ISEE inferiore o uguale a € 20.000.

– Retta mensile a carico dei genitori di importo superiore a € 272,72.

LA DOMANDA

La domanda va inoltrata esclusivamente online alla sezione bandi del sito di Regione Lombardia accedendo con le credenziali della propria Crs o con SPID.

Le domande saranno accettate fino a esaurimento fondi (15 milioni di euro) e vanno comunque inoltrate entro le ore 12 di venerdì 13 novembre 2020.

Le famiglie possono presentare la domanda per ciascun figlio iscritto al nido.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il call center di Regione Lombardia al numero verde 800 318318 (digitando 1) oppure inviare una mail a: nidigratisfamiglie2021@regione.lombardia.it.