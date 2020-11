Il parcheggio “creativo” di un monopattino

Un servizio utile e molto apprezzato. Ma qualcuno a Busto Arsizio continua a trattare male i monopattini elettrici in condivisione.

Se n’è accorto un nostro lettore che nel percorrere via Dante, la strada che va dalla Stazione Nord al Teatro Sociale, ha notato uno di questi mezzi parcheggiato non nel migliore dei modi. «C’è sempre qualcuno che tratta male le cose che danno valore alla città» commenta sconsolato il lettore.

Un peccato per un servizio che stanno utilizzando in maniera corretta tantissimi bustocchi. Gli ultimi dati che risalgono ad ottobre segnalano come dopo il primo mese erano già oltre 2000 cittadini iscritti all’app di BitMobility (in gran parte maschi) per un totale di 4600 noleggi per un totale di 10 mila chilometri percorsi.