“Perché Lei”, in un corto varesino la solitudine in epoca di pandemia

Trovarsi chiusi in casa, soli, o meglio, con la persona che dovremmo conoscere meglio e che invece ci fa paura. Detestiamo i suoi limiti, i suoi difetti ma non possiamo fare nulla, non possiamo allontanarla perché quella persona abita dentro di noi. Siamo noi.

E’ un modo diverso di leggere il periodo strano che stiamo vivendo quello del giovane regista varesino Alessandro Rosato (LuciFross). Il suo corto “Perché lei” racconta proprio quella sensazione che tutti, prima o poi, in questi mesi hanno provato: restare soli con se stessi e trovarsi “faccia faccia” con ciò che siamo; trovarsi ad “ascoltare” la propria anima. Ma la solitudine è uno strumento potente, che può cambiarci, anche in meglio.

«Perché lei» è stato girato a Roma, durante la pandemia, scritto e diretto da Alessandro, con la direzione della fotografia di Francesca Zonars, ex allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. E’ stato selezionato dal portale americano Film Shortage che cura e pubblica corti scelti dal web.

Alessandro Rosato ha 28 anni, è nato a Tradate e cresciuto a Varese.

Si è laureato con lode in Comunicazione a Pavia e ha completato i suoi studi a Dublino e a Barcellona, città dove ha iniziato a lavorare in pubblicità come brand strategist e successivamente come libero professionista, per brand e clienti come Havana Club, Nike, Jordan, Huawei, Banca Generali e altri.

Sta concludendo un master in regia alla ESCAC di Barcellona.

È stato selezionato due anni fa per girare un documentario sui social media da Canon Italia per il progetto la Grande Occasione (iniziativa che seleziona 100 sinossi tra filmmaker di tutta Italia), e i suoi primissimi cortometraggi hanno già ricevuto alcune selezioni a festival cinematografici locali. Ecco il suo corto.

