Piccole gioie contro brutti pensieri.Le parole dei commercianti di Luino

A Luino, in una giornata quasi invernale di Novembre, sono le parole di alcuni commercianti a scaldare queste giornate un po’ fredde.

Prima fermata: Gelateria Cagliani dove il proprietario, Roberto Cagliani, si rende subito disponibile a dichiarare il disagio di chi, come lui, sta affrontando questo periodo. “Certo ormai siamo più preparati rispetto al primo lockdown, ma l’incertezza di come potrà andare è ancora tanta”, dice Roberto. “Non ci conviene stare aperti ma lo facciamo comunque perché il nostro intento è quello di portare un po’ di felicità laddove è possibile. Cosa meglio di un gelato artigianale potrebbe alleviare giorni difficili?”

Parole che sottolineano l’importanza del finanziare le piccole attività commerciali, per permettergli di sopravvivere, anche quando tutta questa situazione sarà conclusa.

“Vogliamo stare vicini ai nostri clienti”, è questo il messaggio che traspare dalle parole di Roberto; un messaggio che arriva anche da parte della proprietaria del “Cerutti & Pozzi”, Manuela Nastro e da Tiziana Gatti, proprietaria dell’azienda Floricoltura Gatti.

Il “Cerutti & Pozzi“ è una cartoleria/libreria ormai storica a Luino che tanto si è impegnata per rimanere tale. “L’affluenza si è ridotta quasi del 60% ma stiamo cercando di reinventarci in qualunque modo. Stiamo per creare il nostro sito online, organizziamo dirette con le scuole e sulla nostra pagina facebook (Mondadori Bookstore), già dal primo lockdown, facciamo brevi letture per stare vicini ai bambini” racconta Manuela che, dopo un breve sorriso scambiato con la sua assistente, continua : “Lo facciamo certo per mantenerci al passo con i tempi ma è sopratutto un modo per stare vicino al nostro pubblico. La libreria propone dei rimedi per lo spirito e la lettura è contagiosa ma non fa sicuramente ammalare.”

Sono queste le belle parole dei primi due commercianti che non nascondono però il momento critico che stanno vivendo e, a sottolinearlo, è proprio Tiziana Gatti: “E’ davvero una situazione difficile per i commercianti e noi essendo in molti qui dentro ci stiamo organizzando per permettere a tutti di lavorare” sostiene Tiziana. “I nostri clienti sono spaventati e molto confusi però una cosa è certa, hanno tantissima voglia del natale e della magia che questo porta con sé. Per questo cercheremo in tutti i modi di portare un po’ di colore nelle loro case e fargli vivere, per quel che è possibile, delle feste serene”.

Il racconto reale di un periodo complicato è quello che riportano questi commercianti che nonostante tutto, però, non si risparmiano nel divulgare bellissimi messaggi di speranza, verso di loro e verso la propria gente.