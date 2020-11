Piccoli gesti di quotidiana gentilezza in centro a Varese

A volte basta una fotocopiatrice e un piccolo gesto di gentilezza per rendere più bella la giornata della persona che si ha di fronte. Il nostro lettore Dario Restivo ci racconta quello che gli è successo oggi lunedì 16 novembre in centro a Varese.

«Oggi – spiega Dario che lavora come operatore socio sanitario – mi è capitata una cosa bellissima. Sono andato alla cartoleria di Largo Edgardo Sogno, di fianco al multisala, per fare delle fotocopie. Indossavo la mia divisa da lavoro, e quando sono andato al bancone il proprietario mi ha ringraziato e non mi ha fatto pagare».

«Ho voluto raccontare questa storia – aggiunge Dario – per ringraziare a mia volta il proprietario della cartoleria, una persona così non si trova facilmente. Il suo è stato un gesto bellissimo».