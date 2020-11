Quale citofono scegliere? Guida completa all’acquisto

(FOTO DA WIKIPEDIA: Antonio Mette, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Non sai da dove iniziare con l’acquisto di un citofono per il tuo palazzo? In questa guida avrai una panoramica completa di come funzionano i citofoni, cosa considerare quando ne vuoi acquistare uno e qual è il miglior citofono per le tue esigenze.

Qual è il migliore citofono?

Sei in cerca della migliore soluzione per la tua abitazione? Sicuramente avrai già sentito parlare del citofono Urmet, realizzato da un’azienda italiana fondata a metà del secolo passato. Questa soluzione è un punto di riferimento del settore ed è adottato dalla maggior parte delle persone che sono in cerca di uno strumento valido e sicuro al tempo stesso.

Essendo Urmet un brand riconosciuto in tutta Italia, abbiamo deciso di individuare quali sono i 10 migliori citofoni Urmet e darti una panoramica completa delle loro caratteristiche, funzioni e vantaggi.

Come funziona un citofono?

Un citofono non è nient’altro che un dispositivo elettronico di comunicazione a due vie che contiene circuiti per la trasmissione e la ricezione di audio e video. La presenza di un citofono di qualità è il primo passo per risolvere molti problemi relativi a sicurezza, protezione, produttività, controllo degli accessi e gestione dei visitatori per edifici residenziali.

Ma ci sono molte caratteristiche, funzioni e considerazioni da fare prima di decidere quale citofono è la soluzione migliore. Hai bisogno di un controllo accessi integrato nel tuo sistema di videocitofono? Il riconoscimento facciale è una priorità? La gestione dei visitatori è importante?

In ogni caso, i citofoni si collegano in uno dei due seguenti modi: connessione fisica oppure wireless. L’installazione di una connessione fisica è molto più difficile e costosa in una casa esistente ed è più conveniente durante la costruzione, soprattutto dove è richiesta una connessione a una recinzione anteriore.

Un’altra importante distinzione da fare in materia di citofoni è: analogico o digitale? I sistemi analogici trasmettono voce e video sui supporti di connessione come forme d’onda che rappresentano il segnale. I sistemi digitali trasportano la voce e il video come segnali binari (livelli campionati convertiti in numeri binari) che rappresentano il segnale. La differenza principale è che il digitale tenderà ad avere meno rumore soprattutto su distanze maggiori.

I citofoni vengono utilizzati negli uffici aziendali, negli edifici commerciali, negli ospedali, nelle scuole, nei punti vendita, negli aeroporti, nei magazzini e in molte altre strutture. Ci sono molti vantaggi nell’installazione di un sistema di interfono e uno dei motivi principali è aumentare la sicurezza e la protezione implementando soluzioni ad hoc.

Conclusione

La scelta di un sistema citofonico per la casa dipende da molti fattori: funzione, connessione, ambiente, alimentazione e integrazione. In sintesti: cosa dovrebbe fare, come dovrebbe farlo, esiste un’infrastruttura esistente che possiamo riutilizzare, dove sarà, come la alimentiamo e con cosa interagisce.

Se sei ancora confuso su come scegliere il miglior sistema di citofono per le tue esigenze domestiche o aziendali, contattaci e il nostro team di specialisti ti guiderà nella scelta della soluzione migliore.