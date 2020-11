Il Comune ha riattivato il supporto psicologico telefonico grazie alla preziosa collaborazione dell’Associazione EMDR Italia. Da lunedi’ 16 novembre chi ne avesse bisogno può accedere al servizio gratuito, come avvenuto gia’ nella prima fase dell’ emergenza.

Quando un grave evento colpisce una collettività come quello che ci vede coinvolti in questi giorni si viene a creare una condizione di elevata emotività che riguarda l’individuo e la Comunità. L’evento critico stesso, con le ondate successive di notizie allarmanti, può causare reazioni emotive particolarmente intense di dolore, tristezza, paura o rabbia, tali da poter interferire con le capacità di funzionare, sia durante l’esposizione, che in seguito per tempi diversi e individuali. Parlare e cercare informazioni in fasi di elevata criticità può servire a fare stare meglio e reggere emotivamente il carico di stress e di dolore emotivo.

A seguito dell’emergenza COVID-19 che sta coinvolgendo il nostro paese, l’amministrazione comunale di Fagnano Olona ha chiesto supporto all’Associazione EMDR Italia, per aiutare la comunità.

L’Associazione esprime da anni un altissimo livello di specializzazione nella gestione delle maxiemergenze al fianco delle Forze di Soccorso con programmi specifici di supporto. Grazie a questa collaborazione è stato messo a disposizione un servizio telefonico psicologico dedicato ai cittadini ; uno spazio di decompressione , utile al ripristino delle proprie forze psichiche ed equilibrio mentale.

Al telefono risponderanno terapeuti esperti nella gestione dello stress. Il servizio garantirà il segreto

professionale rispettando privacy e riservatezza, nessuno potrà accedere a contenuti e flussi di chiamata. L’intervento è gratuito e non fornirà in alcun modo elementi diagnostici o valutazioni utili a fini diversi da questo supporto.

PER APPUNTAMENTO TELEFONICO:

Contatta il numero 348/8516967 dalle ore 09 alle ore 13 dal lunedì al venerdì, un professionista ti richiamerà in modalità riservata fissando gli incontri telefonici nel totale rispetto delle tue esigenze.

www.emdr.it