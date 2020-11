Roccuzzo, dopo X Factor presenta “Ricominciamo da qui”

Stefano Roccuzzo presenta il suo nuovo album di inediti. Il cantante siciliano, da anni residente a Luino, pubblica “Ricominciamo da qui” (Bit Records).

Dopo l’esperienza sul palcoscenico di X Factor, il giovane cantante dal timbro particolare, pubblica un brano che parla d’amore e della voglia di ricominciare, dopo un incontro casuale. I fan lo possono ascoltare su Youtube e sulle piattaforme di streaming online (dal 23 ottobre è in streming radiofonico).

Giuseppe Roccuzzo, in arte semplicemente Roccuzzo, classe ’96, è siciliano e si è trasferito a Luino per motivi lavorativi. La sua strada musicale inizia facendo cover su Youtube e Instagram che in breve tempo gli procurano un seguito di numerosi followers. Scoperto dall’etichetta discografica Bit Records, realizza alcuni singoli dance che vengono trasmessi anche su molti network come Radio Deejay, 105 e m2o. Nel 2020 approda al palco di XFactor, generando stupore e consenso generale eseguendo in diretta il brano di Elisa “Promettimi”.

Il video di quella esibizione è ad oggi il più visto della storia di XFactor Italia sulla piattaforma Facebook (oltre sette milioni di visualizzazioni). Passa ancora il turno ai Bootcamp e approda nella squadra di Emma.