Schianto tra Busto Arsizio e Olgiate Olona, gravissimo motociclista

Un grave incidente si è verificato in via per Fagnano Olona in territorio di Olgiate Olona, al confine con Busto Arsizio, attorno alle 18 di questa sera (martedì). Nello scontro tra un’auto e una moto un uomo di 55 anni è rimasto ferito gravemente, probabilmente colui he era alla guida della moto.

Sul luogo sono intervenuti ambulanza e automedica oltre ai Vigili del Fuoco. Non si conoscono, al momento, i dettagli. Lo schianto ha causato la paralisi della circolazione sull’arteria che collega i centri abitati all’A8 e alla SS 336, sempre molto trafficata a quest’ora con il rientro di molti lavoratori da Milano.

La circolazione al momento è rallentata in uscita da Busto verso l’autostrada mentre è chiusa nella direzione opposta. Deviazioni sul posto.

(seguono aggiornamenti)