“A spasso tra le stelle”, due mesi di webinar per l’Osservatorio Astronomico di Tradate

La pandemia tiene tutti in casa, limita gli spostamenti, fa uscire solo con la certificazione, ma una buona notizia aiuta a sollevare il morale: all’Osservatorio di via Ai Ronchi di Tradate sono iniziati i lavori di costruzione del Planetario, l’ultimo gioiello che completerà il complesso osservativo e scientifico.

«Siamo chiusi in casa, ma non tagliati fuori dalla possibilità di coltivare le nostre passioni – conferma il presidente dell’Osservatorio astronomico Fabrizio Piacentini –. Non potendo proporre le serate in presenza e le osservazioni dirette con i telescopi che Foam mette a disposizione, che tanto attraggono gli appassionati, abbiamo pensato ad una serie di serate di approfondimento scientifico da condurre da remoto utilizzando le piattaforme più note guidati da astronomi amici di Foam che possono intrattenere i più giovani ed i curiosi dei misteri del cielo».

Le serate saranno condotte dal nostro responsabile scientifico, il professore Federico Manzini, e animate con interessanti interventi divulgativi di Cesare Guaita, presidente del Gruppo astronomico tradatese, Paolo Ochner, direttore dell’Osservatorio di Asiago, e Paolo Calcidese dell’Osservatorio astronomico della Valle d’Aosta. Presenze da remoto, ma di grande qualità ed interesse, con possibilità di interventi, dialoghi, richieste di spiegazioni e anche esperimenti scientifici presentati e commentati.

Tutti gli appassionati visitando i siti di Foam e di Astronatura, che fornisce il solito prezioso aiuto e supporto organizzativo, possono ottenere tutte le informazioni utili per essere parte della nuova avventura. Le iscrizioni sono rivolta a tutti senza limiti di età. Si parte il 1° dicembre fino al 2 febbraio 2021.

La locandina di presentazione con i temi di ogni serata e le modalità di adesione sono consultabili e scaricabile dal sito e pubblicizzate su Facebook (guarda qui). Naturalmente non ci sono limiti per le adesioni questa volta.