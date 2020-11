Torna il mercatino a chilometri zero di Cuveglio “aiutiamo i produttori locali”

Patate, e verze che hanno appena preso la brina. Salumi nostrani, prodotti locali delicati che risentono della stagione e del lockdown: meno gente in giro e meno occasioni per i produttori di poterli vendere.

Ma a Cuveglio non ci si rassegna. Ed è anzi in programma per domani, 29 novembre il tradizionale mercatino a chilometri zero.

L’appuntamento è nella piazza del Comune trasformata in piazza di mercato coi banchi che offriranno agli avventori prodotti appunto a chilometri zero in tutta sicurezza.

Il mercato a chilometri zero non si fermerà con novembre. Già altre due le date in programma: per il 13 e il 20 dicembre sempre con lo stesso motto: qualità e sostegno dei prodotti locali.

«Stiamo dando risalto a tutte le realtà locali, dai produttori agricoli a tutti i negozi alimentari e non con trasporto a domicilio, per aiutare la piccola economia», commentano dal Comune.