Travedona Monate dice addio a Giuseppe Bianchi: il “guardiano del lago”

Travedona Monate, Cadrezzate con Osmate e Comabbio piangono la scomparsa di Giuseppe Bianchi: il “guardiano del lago”.

Noto da tutti per il suo impegno nella salvaguardia del Lago di Monate, Giuseppe Bianchi è morto domenica 29 novembre. «Giuseppe – ricorda l’amministrazione comunale di Travedona Monate – è stato e sarà sempre una figura unica ed indimenticabile per il nostro paese. A lui va il merito di avere strenuamente combattuto per la tutela del Lago di Monate. La sua saggezza e la sua esperienza ci hanno insegnato tanto. La comunità di Travedona Monate ha subito una perdita immensa».

Al dolore per la scomparsa di Giuseppe Bianchi si uniscono anche gli abitanti di Cadrezzate con Osmate. «Una figura – commenta Cristian Robustellini, sindaco di Cadrezzate con Osmate – cardine e operosa del Consorzio di salvaguardia e tutela del Lago di Monate. Giuseppe si è sempre dedicato con passione al nostro lago: uno dei laghi più puliti d’Italia grazie anche al suo contributo. A nome mio, dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità cadresmatese esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia».