In Valle Olona scatta l’ora di EcoAttivi, l’app che premia i cittadini ecologici

Al via il concorso EcoAttivi, l’app che premia i cittadini sostenibili grazie ad una serie di giochi. I comuni di Cislago, Fagnano Olona, Gorla Minore,Marnate, Olgiate Olona e Solbiate Olona premiano i comportamenti positivi dei cittadini che conferiscono all’ecocentro, fanno compostaggio domestico, si muovono a piedi o in bicicletta, con un ricco montepremi.

In palio ci sono un’auto elettrica (premio nazionale), una city bike elettrica in ogni comune e 5 abbonamenti annuali a National Geographic. Per partecipare bisognerà scaricare l’app Ecoattivi.

Non solo premi ma anche divertimento con la classifica nazionale e per comune, l’indicatore di livello, i badge progressivi per tipologia di azioni e un misuratore di performance che indica in tempo reale la propria sostenibilità.

Un modo coinvolgente che coniuga tecnologie smart e tecniche di gioco per educare e fare formazione. L’obiettivo del progetto è diffondere una cultura attenta ai temi della sostenibilità e premiare i comportamenti positivi del cittadino.

Si maturano punti con i conferimenti agli ecocentri, la mobilità sostenibile, i test di apprendimento e missioni da portare a termine sull’app. Inoltre si possono coinvolgere amici invitandoli a partecipare al progetto e guadagnando punti.

Per partecipare è necessario scaricare l’app EcoAttivi sul proprio telefono, compiere le azioni previste e ogni 100 punti accumulati si ottiene un biglietto per partecipare all’estrazione dei premi. La scadenza è prevista per il 31 marzo 2021 con l’estrazione dei premi nazionali e locali ad aprile 2021.

Paolo Siligardi, presidente di Achab Group: «Cambiare i comportamenti abituali è faticoso. Per questo è utile diffondere le buone pratiche anche utilizzando strumenti smart e tecniche di gratificazione che coinvolgono gli utenti e premiano i comportamenti positivi».